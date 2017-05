Spielt Pierre-Emerick Aubameyang in der kommenden Saison noch bei Borussia Dortmund?

Laut Sport Bild hat der Angreifer ein Angebot des franzözischen Meisters Paris Saint-Germain vorliegen. Mit dem 27-Jährigen möchte PSG endlich um den Titel in der Champions League mitspielen, auch der Angriff des AS Monaco in der Ligue 1 soll abgewehrt werden.

Die Schmerzgrenze des BVB bei Aubameyang soll bei 70 Millionen Euro liegen. Bietet ein Klub mehr als diese Summe, würde Dortmund einen Abgang in Erwägung ziehen.

Aubameyang steht in Dortmund bis 2020 unter Vertrag. Sollte die Borussia den Gabuner ziehen ließen, wäre Moussa Dembele offenbar ein Ersatzkandidat. Der 19-Jährige von Celtic Glasgow, an dem auch zahlreiche englische Klubs Interesse haben, steht laut France Football auf der Liste des BVB.