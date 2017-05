Die Zeit von Zlatan Ibrahimovic bei Manchester United scheint endgültig abgelaufen. Der schwedische Superstar, der sich nach seiner Knie-OP in den USA erholt, soll seine Entscheidung gefällt haben.

Wie Sunday People Sport berichtet, zieht seine Familie bereits aus ihrem Haus in Cheshire aus - obwohl sie das Domizil bis zum Beginn der kommenden Saison gemietet hatte. Dem Bericht zufolge sollen sich Ibrahimovics Liebsten bereits von ihren neuen Freunden verabschieden.

Dies würde zu Meldungen passen, dass der 35-Jährige nie wieder für ManUnited auflaufen werde. Die "Red Devils" hatten dem Stürmer eine Reha in Manchester angeboten. Doch Ibrahimovic soll sich lieber in Schweden zurückkämpfen wollen.

"Ibrakadabra" darf nach seinem Kreuzbandriss auf eine Rückkehr in etwa neun Monaten hoffen. Dann startet auch die Saison in der US-amerikanischen MLS, mit der der 35-Jährige immer wieder in Verbindung gebracht wurde.

Für United erzielte Ibrahimovic, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, in 46 Begegnungen 28 Tore.

