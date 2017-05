Nicht nur der FC Bayern München, sondern auch sein ehemaliger Trainer Pep Guardiola hat großes Interesse an Arsenal-Stürmer Alexis Sanchez. Manchester City hofft, dass Sanchez ruhig bleibt, wenn Arsenal versucht, den Chilenen an einen ausländischen Klub zu verkaufen.

Denn City glaubt, dass sie ganz oben auf Sanchez' Liste stehen, wenn es darum geht, den 28-Jährigen zu einer Vertragsunterschrift zu bewegen. Bei Arsenal zögert er bislang, einen neuen Vertrag zu unterschreiben.

Neben City haben auch Bayern München und Paris Saint-Germain großes Interesse an dem Arsenal-Star. Teammanger Arsene Wenger will Sanchez ungern an einen Rivalen aus der Premier League verlieren, weshalb der Preis des Chilenen weiter steigt.

Wie die englische Zeitung The Telegraph berichtet pokert der deutsche Rekormeister trotzdem weiter kräftig mit. Angeblich haben die Bayern bereits ein 65-Millionen-Angebot vorbereitet.