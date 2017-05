Der englische Rekordmeister Manchester United ist bei AS Monaco angeblich mit einem 85 Millionen Euro schweren Angebot für Ausnahmetalent Kylian Mbappe abgeblitzt.

Das berichtet der Guardian am Donnerstag. Demnach soll der Champions-League-Halbfinalist Monaco 118 Millionen Euro für den 18 Jahre alten Stürmer fordern, der in dieser Saison europaweit für Aufsehen sorgt. Damit wäre Mbappe der teuerste Fußballer der Geschichte.

Monaco will Mbappe halten

Allerdings ist der Tabellenführer der Ligue 1 dem Bericht zufolge zuversichtlich, sein Talent bis 2018 halten zu können. Dann soll Mbappe bereits knapp 150 Millionen Euro wert sein. In 25 Erstligaspielen hat Mbappé in dieser Saison 14-mal getroffen, in der Königsklasse bei acht Einsätzen fünf Mal.

United ist nicht erst nach dem Kreuzbandriss von Superstar Zlatan Ibrahimovic auf Stürmersuche. Auch EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann (Atletico Madrid) wird immer wieder als Zugang gehandelt.

Der Guardian nannte als weitere mögliche Ergänzungen Radja Nainggolan (AS Rom/zentrales Mittelfeld) sowie Mbappés Teamkollegen Fabinho (Außenverteidiger) und Tiemoué Bakayoko (defensives Mittelfeld), wobei der FC Chelsea Favorit auf die Verpflichtung Bakayokos sei.