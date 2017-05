Nationalspieler Joshua Kimmichhat sich deutlich zum deutschen Rekordmeister Bayern München bekannt und damit auf Berichte über seinen angeblichen Wechselwunsch reagiert: "Fakt ist, dass ich Bayern nicht verlassen möchte", sagte der 22-Jährige am Mittwoch am Rande eines Sponsorentermins in München.

Kimmichs Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2020. Sein Ziel sei aber, auch darüber hinaus noch für den deutschen Meister zu spielen, "aber immer unter der Prämisse, auch zu spielen", sagte der Ex-Leipziger.

Unter Trainer Carlo Ancelotti kam Kimmich in der laufenden Saison kaum noch zum Zuge, das soll sich in der kommenden Saison ändern: "Mein Anspruch ist es, in der neuen Saison mehr zu spielen." Die Chancen dazu stehen nach dem Rücktritt von Kapitän Philipp Lahm gut.

Nachfolger von Philipp Lahm

Zuvor hatte bereits Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge die Wechselgerüchte bei einem Termin im neuen Nachwuchsleistungszentrum des deutschen Fußball-Meisters vehement dementiert: "Er hat Vertrag bis 2020. Ich kann mir vorstellen, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Wir sind total von ihm überzeugt, inklusive des Trainers. Er soll Nachfolger von Philipp Lahm werden. Er hat unser Vertrauen." Auf etwaige Falschmeldungen werde der FC Bayern auch "künftig gnadenlos reagieren und rechtliche Schritte einleiten", drohte der AG-Chef.

Rummenigge-Kampfansage an Konkurrenz

Zudem formulierte Rummenigge schon vor dem Saisonfinale eine Kampfansage für die kommende Spielzeit: "Es muss keiner Angst um die Zukunft des FC Bayern haben. Ich sage heute schon voraus: Der Titel auch im nächsten Jahr geht nur über den FC Bayern." In der kommenden Saison habe der FC Bayern das Ziel, "den Titel als deutscher Meister zu verteidigen und in den beiden anderen Wettbewerben eine gute Rolle zu spielen. Nicht mehr und nicht weniger", ergänzte der Bayern-Boss.

Am Dienstag hatte die Stuttgarter Zeitung berichtet, dass Kimmich den Rekordmeister verlassen wird. Daraufhin kündigten die Münchner an, "umgehend rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung" einzuleiten.

"Das ist eine ungeheuerliche Falschmeldung", wurde Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in einer Pressemitteilung zitiert: "Diese Geschichte entbehrt jeglicher Grundlage. Joshua Kimmich hat beim FC Bayern einen Vertrag bis 2020 und wird definitiv auch in der kommenden Saison für den FC Bayern spielen."