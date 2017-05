Holt der FC Bayern einen Rechtsverteidiger aus Italien?

Während die FCB-Bosse zuletzt immer wieder betont haben, dass Joshua Kimmich nach dem Karriereende von Philipp Lahm dessen Nachfolger als Rechtsverteidiger werden soll, berichtet Calciomercato, dass Andrea Conti auf dem Radar der Münchner steht.

Der 23-Jährige steht beim Überraschungsteam der Serie A unter Vertrag, hat bei Atalanta Bergamo noch bis 2021 Vertrag.

Der ehemalige italienische U-Nationalspieler zeichnet sich durch einen ordentlichen Offensivdrang aus. In 32 Spielen diese Saison verzeichnete Conti sieben Tore und fünf Assists. Zuletzt traf er gar zweimal in Folge, am Wochenende auch gegen Juventus Turin beim überraschenden Unentschieden.

Aufgrund seiner Offensivstärke kann der Rechtsverteidiger auch im rechten Mittelfeld eingesetzt werden.

Ein weiterer Vorteil: Mit einem geschätzten Marktwert von sechs Millionen Euro wäre er recht preiswert.Der FC Bayern ist aber nicht alleiniger Interessent. Auch der FC Chelsea soll sich nach Conti erkundigt haben.