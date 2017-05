Der VfB Stuttgart hat dem FC Bayern ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent abgeworben.

Am Montag bestätigte der Bundesliga-Aufsteiger, dass Benjamin Hadzic zu den Schwaben wechseln wird.

Der 18 Jahre alte Rechtsaußen lief in dieser Saison 23-mal für die A-Jugend des FCB auf und erzielte dabei neun Tore. Auch im Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen Borussia Dortmund (7:8 n.E.) stand Hadzic über die vollen 120 Minuten auf dem Platz.

Video Bayerns Megatalent versagen Nerven im Finale gegen BVB

Der Bosnier war 2013 vom 1. FC Nürnberg nach München gewechselt und kann in der Offensive vielseitig eingesetzt werden. In Stuttgart soll Hadzic zunächst ebenfalls in der U19 zum Einsatz kommen.