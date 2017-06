Der FC Bayern muss voraussichtlich noch etwas länger warten, bis Wunsch-Stürmer Alexis Sanchez vom FC Arsenal eine Entscheidung trifft.

"Ich schaue, was mein Agent macht. Jetzt fokussiere ich mich auf den Confederations Cup in Russland und versuche dort gut zu spielen. Mein Agent wird sich mit den Klubs unterhalten, um nach der besten Option für mich zu schauen. Ich würde viele Dinge mögen, aber ich denke jetzt nur an die Nationalmannschaft", wird Sanchez im Mirror zitiert.

Weiter heißt es, dass der FC Bayern dem FC Arsenal 45 Millionen Euro für den chilenischen Stürmer bieten will.

Sein Berater Fernando Felicevich soll bereits am Geburtstag von Bayerns Mittelfeldspieler Arturo Vidal in München gewesen sein und sich dabei auch mit der Chefetage der Bayern getroffen haben.