Hertha BSC wird Karim Rekik als Neuzugang verpflichten. Am Freitag Vormittag kam der 22-jährige Niederländer in Berlin an. Das gaben die Berliner via Twitter bekannt.

Der Innenverteidiger soll bei der Alten Dame einen Vertrag bis 2021 unterschreiben. Er kommt von Olympique Marseille, wo er zuletzt kaum noch zum Zug kam, und soll etwas über zwei Millionen Euro kosten. Mit Boni könnte der Betrag noch auf vier Millionen Euro ansteigen.

Rekik soll die Lücke von John-Anthony Brooks, der für 20 Millionen Euro nach Wolfsburg wechselte, schließen.