Wohin führt der Weg von Ex-BVB-Leihe Adnan Januzaj?

Lange galt der Offensivspieler als Mega-Talent, doch aufgrund fehlender Einstellung entwickelte er sich bei den Gelb-Schwarzen stattdessen zum Mega-Flop.

Im August 2016 schickte die Borussia den ausgeliehenen Januzaj nach einem halben Jahr zu Manchester United zurück - wo er direkt an den AFC Sunderland weiterverliehen wurde. In der abgelaufenen Saison stieg der 22-Jährige mit Sunderland in die zweite englische Liga ab.

Januzajs Vertrag bei United läuft noch bis 2018, jedoch spielt er in den Planungen von Trainer Jose Mourinho keine Rolle mehr. Laut Daily Mail soll nur Real Sociedad interessiert und bereit sein, zehn Millionen Euro für den Offensivakteur zu zahlen.

Dem Talent-Flop winkt nun wohl also ein Neuanfang in der spanischen Primera Division.