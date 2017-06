Manchester United hat nach Informationen der Sun ein Rekord-Angebot von Real Madrid für ihren Keeper David De Gea abgelehnt. Die Königlichen hatten über 52 Millionen Euro für den Spanier geboten, um ihn in diesem Sommer in die spanische Hauptstadt zu holen.

Eine so hohe Ablösesumme ist weltweit bislang noch nie für einen Torhüter gezahlt worden. Der Millionen-Deal lässt United jedoch kalt: Der Klub will De Gea unbedingt halten und stellt sich dabei auch gegen dessen Wunsch, in die Heimat zurückzukehren.

Aber Real wird beim spanischen Nationaltorwart wohl nicht locker lassen: Bereits nächste Woche wird ein zweites, noch besseres Angebot in Manchester erwartet.