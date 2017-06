Nach seiner enttäuschenden Debütsaison beim FC Bayern werden immer wieder Gerüchte um einen Abgang von Renato Sanches laut.

Denen erteilte der 19-Jährige gegenüber der portugiesischen Zeitung Record jetzt eine Absage. "Prinzipiell werde ich bei Bayern bleiben", sagte und beteuerte: "Natürlich ist Bayern München ein großartiger Verein und ich genieße es wirklich, hier zu sein."

Zugleich zeigte er sich aber auch selbstbewusst, sollte er beim FCB nicht den Durchbruch schaffen. "Falls ich nicht bei Bayern bleibe, werde ich auch nicht entmutigt sein. Ich werde weiterhin und wie gewohnt arbeiten."

Sanches hatte sich in der vergangenen Saison vor Saisonstart verletzt, auch deshalb nie Fuß gefasst in München. 25 Pflichtspiele absolvierte er nur. Seine angebliche Unzufriedenheit soll Manchester United auf den Plan gerufen haben, die starkes Interesse am Golden Boy von 2016 gezeigt haben sollen.

Sanches scheint sich nun aber beim FCB durchbeißen zu wollen.