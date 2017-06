Der Wechsel von U21-Nationaltorhüter Julian Pollersbeck zum Hamburger SV rückt offenbar näher.

Wie der kicker berichtet, haben sich der HSV und Pollersbecks bisheriger Klub 1. FC Kaiserslautern auf einen Wechsel des 22-Jährigen verständigt.

Die Ablösesumme für den Keeper aus der Torhüter-Talentschmiede von Gerry Ehrmann soll zunächst 3,5 Millionen Euro betragen, könnte aufgrund von leistungs- und erfolgsabhängigen Bonuszahlungen aber noch auf über 4 Millionen Euro steigen. Der FCK hatte zuletzt 4 Millionen Euro Ablöse für den bis 2020 vertraglich an die Pfälzer gebundenen Pollersbeck gefordert.

In Hamburg soll Pollersbeck einen Vertrag bis 2021 unterschreiben, die Bekanntgabe des Transfers soll noch in dieser Woche erfolgen. Pollersbeck weilt derzeit mit der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der UEFA U-21 EM 2017 in Polen.