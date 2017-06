Juventus steht unmittelbar vor der Verpflichtung des tschechischen U21-Nationalspielers Patrik Schick von Sampdoria Genua.

Einen Tag nach dem 3:1-Sieg der Tschechen gegen Italien absolvierte der 21-Jährige den Medizincheck beim italienischen Meister. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Die Zeitung La Repubblica berichtet, dass Schick im Laufe des Tages einen langfristigen Vertrag bis 2022 bei Juve unterschreiben soll. Dank einer Ausstiegsklausel kann der Offensivspieler Sampdoria für 25 Millionen Euro Ablöse verlassen.

Schick, an dem auch Borussia Dortmund und AS Rom interessiert gewesen sein sollen, erzielte in der abgelaufenen Saison in der Serie A in 32 Spielen elf Tore.