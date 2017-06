Mit seiner Kritik an Mitspielern und Trainer des FC Bayern hat Robert Lewandowski für viel Wirbel gesorgt - auch bei der internationalen Konkurrenz.

So soll nach Informationen von Fox Sports vor allem der FC Chelsea hellhörig geworden sein. Der Mirror berichtet bereits von einer "ernsthaften Anfrage".

Video Strunz kritisiert Lewandowskis Unzufriedenheit

"So was von enttäuscht, wie ich ihn noch nie erlebt habe", sei Lewandowski dieser Tage, weil er sich von Trainer Carlo Ancelotti und seinen Mitspielern im Kampf um die Torjägerkanone nur ungenügend unterstützt gefühlt habe. Das erzählte sein Berater Maik Barthel dem kicker, Lewandowski selbst tätigte vor zwei Wochen ähnliche Aussagen in polnischen Medien.

Bei Chelsea steht zudem Stürmer Diego Costa vor dem Absprung. Laut Mirror sollen die Blues Gespräche mit Atletico Madrid über eine Rückholaktion des spanischen Nationalspielers aufgenommen haben. Zwar darf Atletico wegen einer Transfersperre bis Januar 2018 keine Spieler verpflichten, doch der Deal sieht offenbar vor, dass Costa noch ein halbes Jahr beim englischen Meister spielt, eher dann im Januar zu den Rojiblancos wechselt.