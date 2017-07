AS Rom buhlt um Marc-Oliver Kempf und Jeremy Toljan

Anzeige

AS Rom buhlt um Marc-Oliver Kempf und Jeremy Toljan Rom scharf auf zwei U21-Helden / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Stehen angeblich beim AS Rom im Fokus: Jeremy Toljan und Marc-Oliver Kempf (r.) © Getty

Nach dem Verkauf von Antonio Rüdiger zum FC Chelsea sieht sich der AS Rom offenbar in der Bundesliga nach Ersatz um. Zwei U21-Europameister rücken in den Fokus.