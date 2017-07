RB Leipzig leiht Abwehrspieler Anthony Jung an den dänischen Vizemeister Bröndby IF aus.

Der Linksfuß spielt seit 2013 in Leipzig und hat noch zwei Jahre Vertrag. In der vergangenen Saison war der 25-Jährige an den FC Ingolstadt ausgeliehen worden.

Vor Jung waren bereits Zsolt Kalmar und Benjamin Bellot von Leipzig zu Bröndby gewechselt. Kein Zufall, denn beim dänischen Top-Klub ist der frühere Leipzig-Coach Alexander Zorniger Cheftrainer.