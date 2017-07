Arsene Wenger hat klar gemacht, dass er Alexis Sanchez eigentlich unter keinen Umständen abgeben möchte. Doch im Moment deutet vieles darauf hin, dass der chilenische Angreifer den FC Arsenal doch verlassen wird.

Am Samstag wurde berichtet, dass sich der Superstar in Paris aufhalten soll, um mit Paris Saint-Germain über einen Transfer zu verhandeln. Laut Sky Sports England bereiten die Franzosen für kommende Woche ein konkretes Angebot mit einer Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Pfund vor.

Darüber hinaus meldet jedoch der Mirror, dass Sanchez irre Gehaltsforderungen an PSG hat. Demnach fordert er ein Wochengehalt in Höhe von 500.000 Pfund, was einem jährlichen Salär von knapp 29 Millionen Euro entspricht.

Das könnte einen Wechsel an die Seine unwahrscheinlich machen, weshalb laut der englischen Zeitung sich auch Manchester City wieder Hoffnungen auf eine Verpflichtung macht.