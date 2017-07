Manager Christian Heidel vom FC Schalke 04 hat sich in Sachen Leon Goretzka festgelegt. " Leon wird zu einhundert Prozent in der nächsten Saison auf Schalke spielen, da kann kommen, was will", sagte er dem Spiegel.

"Wir wollen dahin zurück, wo Schalke hingehört, dann kann ich nicht den besten Mann abgeben, den ich nicht ersetzen kann."

Würde Schalke seine Ziele verfehlen, verlöre der Klub laut Heidel mehr Geld, "als wir mit Leon ein Jahr vor Vertragsende einnehmen könnten. Denn es kommt ja keiner und gibt mir 50 Millionen Euro für einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat."