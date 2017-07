Antonio Cassano hat offenbar zum zweiten Mal innerhalb einer Woche seine Karriere für beendet erklärt. Nachdem der ehemalige italienische Nationalspieler am vergangenen Dienstag angekündigt hatte, seinen Vertrag bei Hellas Verona nicht zu erfüllen, machte er noch am selben Tag eine Kehrtwende und kündigte an, den bis 2018 laufenden Kontrakt erfüllen zu wollen.

Nun werde der 35-Jährige aber doch aufhören, berichtete Sky Sport Italia. Als Grund soll er ein "hohes Stresslevel" genannt haben. Cassano war am 10. Juli von Sampdoria Genua nach Verona gewechselt.