Bislang schien sich Neymar von den Meldungen um seinen bevorstehenden Rekord-Transfer zu Paris Saint-Germain nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Zuletzt erzielte er im Rahmen der Sommer-Tour des FC Barcelona in den USA gegen Juventus Turin und Manchester United insgesamt drei Tore.

Beim Training in Miami aber hatte sich der brasilianische Stürmerstar nicht im Griff. Nach einem zunächst harmlosen Zweikampf mit Nelson Semedo geriet er mit dem Neuzugang von Benfica Lissabon heftig aneinander.

Video Starker Neymar erlegt ManUnited

Ein entsprechendes Video, das der englischen Daily Mail zugespielt wurde, zeigt die tätliche Auseinandersetzung der beiden Spieler.

Die beiden Streithähne mussten von Javier Mascherano getrennt werden. Während Verteidiger Semedo anschließend weiterspielte, war Neymar offensichtlich immer noch wütend und schmiss seine Trainings-Leibchen auf den Boden.

Keine China-Tour - wegen Transferangelegenheiten

Der neue Trainer Ernesto Valverde verfolgte die Szene, schritt aber nicht ein.

Als wäre das nicht schon Wirbel genug, sagte er am Freitag auch noch seinen PR-Trip nach China kurzfristig ab. Ursprünglich sollte der 25-Jährige am 31. Juli einem lange geplanten Fantreffen in Schanghai beiwohnen.

Die Begründung für die Absage, die die verantwortliche Online-Agentur Ctrip am Freitagmittag veröffentlichte, heizte die Spekulationen um einen Wechsel Neymars zu PSG zusätzlich an:

"Neymar und sein Klub sind aktuell mit Transferangelegenheiten beschäftigt und sie können nicht garantieren, dass sie am 31. Juli in Schanghai eintreffen. Daher haben wir uns entschlossen, das Fanmeeting abzusagen."

Barca-Boss schließt Wechsel nicht aus

Der Ausnahmekönner steht angeblich vor einem 222-Millionen-Euro-Wechsel nach Paris. Während er selbst sich nach wie vor in Schweigen hüllt, hat Barcelonas Präsident Josep Maria Bartomeu nicht ausgeschlossen, dass Neymar wechselt.

"Wenn Spieler entscheiden, dass sie gehen wollen, können sie das entscheiden. Aber wir in Barcelona wollen und brauchen ihn", sagte Bartomeu in der New York Times.

Im bis 2021 laufenden Vertrag des Ballkünstlers ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 222 Millionen Euro verankert. PSG soll bereit sein, diese zu zahlen.