Kommt es tatsächlich zu einem Wechsel von Emre Can zu Juventus Turin?

Die italienische Tuttosport berichtet, dass sich der italienische Meister mit dem deutschen Nationalspieler geeinigt haben soll. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp soll zwar noch versuchen, Can zum Bleiben zu überreden, die Chancen darauf stuft die Zeitung aber als gering an.

Cans Vertrag bei den Reds läuft im kommenden Jahr aus, Liverpool könnte demnach nur noch in diesem Sommer eine Ablöse einstreichen.

Juve will in der kommenden Woche offenbar ein Angebot bei den Reds einreichen - zwischen 30 und 35 Millionen Euro soll der 23-Jährige der "Alten Dame" wert sein. Sollte Liverpool hart bleiben und Can nicht verkaufen, würden sich die Turiner um einen ablösefreien Wechsel im kommenden Jahr bemühen.