In der Bundesliga ist Ailton ein großer Name.

Zu Werder Bremens großer Zeit war der Brasilianer einer der Publikumslieblinge an der Weser. Nun schickt sich offenbar ein Namensvetter Ailtons an, sein Glück in der Bundesliga zu suchen.

Laut der brasilianischen Tageszeitung O Jogo soll der VfB Stuttgart den Abwehrspieler Ailton Silva auf der Liste haben. Zuletzt war der 22-Jährige in der ersten portugiesischen Liga für GD Estoril Praia am Ball.