Alexis Sanchez ist der Spieler, der den Transfermarkt in diesem Sommer am stärksten beschäftigt. Sollte der Chilene den FC Arsenal wirklich verlassen, haben die Londoner schon einen Nachfolger im Auge.

Wie die englische Zeitung Daily Star berichtet, soll Moussa Dembele von Celtic Glasgow der Wunschkandidat auf eine Nachfolge des Angreifers sein.

Sanchez hatte zuletzt Spekulationen um einen Wechsel angeheizt, als er sagte, er wolle Champions League spielen.

Der 21-jährige Dembele spielte bis 2016 in England beim FC Fulham, bevor er nach Glasgow wechselte. Dort schoss der Stürmer in der vergangen Saison 32 Tore in 49 Spielen.