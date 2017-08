In seinem Jahr beim BVB hat Ciro Immobile nicht wirklich Eindruck hinterlassen. Offenbar freundete sich der Italiener aber mit Pierre-Emerick Aubameyang an - und will nun seinen früheren Sturmkollegen in die Serie A locken.

"Ich hoffe, wir sehen uns bald, Bruder", schrieb Immobile bei Twitter. Aubameyang schrieb zurück: "schön Bruder", garniert mit einem "on fire", drei Flammen und zwei Smileys.

Dass der BVB-Star allerdings zu Lazio wechselt, wo Immobile unter Vertrag steht, ist wohl ausgeschlossen. Als einziger Interessent gilt vielmehr der AC Mailand, bei dem Aubameyang schon zu Jugendzeiten unter Vertrag stand