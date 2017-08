Ousmane Dembele ist nach seinem bevorstehendem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona in der katalanischen Metropole angekommen.

Barce hieß seinen neuen Star am Sonntag auf Twitter willkommen. Dembele trug bereits ein Polo-Shirt seines neuen Klubs. Um 17.30 Uhr war der Neuzugang am Flughafen Barcelona-El Prat gelandet und hatte sich anschließend auf den Weg ins Camp Nou für sein erstes Foto gemacht. Zudem lernte Dembele das Vereinsgelände kennen.

Am Freitagnachmittag hatten beide Klubs nach wochenlangem Tauziehen endgültig Vollzug gemeldet, nur noch letzte Details wie Dembeles Unterschrift stehen aus. 105 Millionen Euro bekommen die Westfalen als sofortige Ablösesumme, die restlichen 42 Millionen speisen sich aus den "variablen Transferentschädigungen", wie es in der Ad-Hoc-Meldung der Borussia hieß.

Am Montag wird der Franzose um 12.30 Uhr seinen Vertrag in der Presidential Suite unterschreiben, ehe um 13 Uhr die offizielle Präsentation im Auditorium folgt. Nach der anschließenden Foto-Session steht für Dembele um 14.30 Uhr noch eine Pressekonferenz an.