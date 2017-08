Europameister Renato Sanches vom deutschen Rekordmeister Bayern München steht offenbar kurz vor dem Wechsel zu Swansea City in die englische Premier League.

Wie der Guardian und die BBC am Mittwoch berichteten, soll der 20 Jahre alte Portugiese zunächst für eine Saison an die Waliser ausgeliehen werden. Swansea wird von Paul Clement trainiert, der bis Januar noch Carlo Ancelottis Assistent bei den Bayern war.

"Wir haben noch nichts zu vermelden. Aber sobald es etwas gibt, sage ich Bescheid", sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei SPORT1.

Sanches, der im vergangenen Sommer für 35 Millionen von Benfica Lissabon gekommen war, stand am Samstag in der Bundesliga bei Werder Bremen (2:0) bereits nicht mehr im Kader. Zuletzt war er auch immer wieder mit Klubs aus Italien in Verbindung gebracht worden und hatte sich selbst für einen Wechsel zum AC Mailand ausgesprochen. In seinem ersten Jahr in München hatte es der Mittelfeldspieler nur auf 17 Einsätze gebracht.