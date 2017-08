Laut Trainer Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim steht der Transfer von U21-Europameister Jeremy Toljan zum Ligarivalen Borussia Dortmund noch nicht fest.

"Er war ja angeblich schon bei 18 Vereinen in diesem Jahr. Ich weiß nichts von einem fixen Vertrag", sagte der Coach am Donnerstag über den Rechtsverteidiger: "Er ist normal im Training. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus, da gibt es immer Gespräche in jede Richtung."

Nach Informationen der Bild und des kicker steht Toljan vor einem Wechsel zum BVB. Die Ablösesumme für den 23-Jährigen soll mindestens fünf Millionen Euro betragen. Im Gegenzug soll nach kicker-Informationen Felix Passlack (Vertrag bis 2019) vom Pokalsieger an Hoffenheim ausgeliehen werden.