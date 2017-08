Im exklusiven SPORT1-Interview zeigt Liverpools Trainer Jürgen Klopp Unverständnis für die aktuelle Situation auf dem Transfermarkt.

Auf die Frage nach der Summe von 100 Millionen Euro, die für Liverpools Mittelfeld-Juwel Philippe Coutinho im Raum stehen, antwortete Klopp: "Ich habe das bisher nicht abschließend verstanden, muss ich sagen. Die Zahlen haben auch mich geschockt."

Auch die Ausstiegsklauseln seien "astronomisch hoch. Da denkst du, die haben die halt reingeschrieben. Jetzt ist diese Schallmauer durchbrochen worden."

Coutinho soll trotzdem unter allen Umständen gehalten werden. Oberster Plan des FC Liverpool ist es, die Mannschaft zusammen zu halten und gemeinsam an die Leistung der vergangenen Saison anzuknüpfen. Und da ist der Brasilianer laut Klopp "genauso wichtig, wie ganz viele andere auch."

"Wenn es Regeln gibt, wäre es sinnvoll sie anzuwenden"

In Sachen Financial Fairplay hat Klopp eine klare Meinung. "Wenn es Regeln gibt, die das eindämmen, wäre es sinnvoll, wenn man sie anwendet. Vielleicht fangen Leute an jetzt darüber nachzudenken, ob das so alles Sinn macht", nimmt er die UEFA indirekt in die Pflicht.

Dabei sind es zwei Vereine, die seiner Meinung nach besonders genau unter die Lupe genommen werden sollten: "Es gibt nicht viele Vereine, die das durchbrechen können. Im Grunde genau zwei. Diese beiden Vereine gehören Ländern, das ist ein Fakt." Dabei spielt er wohl auf Manchester City und Paris Saint-Germain an, hinter denen ausländische Investoren stehen.

Alle anderen Vereine könnten im Moment nicht mit dieser Kaufkraft mithalten. "Wenn Bayern München Deutschland gehören würde oder Liverpool England und auch unterstützt werden würde mit was auch immer, das würde die Substanz oder die Potenz nochmal erhöhen. Das darf man einfach nicht unterschätzen, das können nicht alle Vereine", sagte Klopp.