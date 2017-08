Shkodran Mustafi könnte den FC Arsenal nach nur einer Saison wieder verlassen.

Wie der Daily Mirror berichtet, sind sowohl Inter Mailand als auch Juventus Turin an einer Leihe des Nationalspielers interessiert. Nach einem Jahr soll dann eine Kaufoption in Höhe von knapp 25 Millionen Euro greifen.

Vor allem die Mailänder sollen sich berechtigte Hoffnung machen können. Dem Bericht zufolge haben sie Zeichen erhalten, dass ein Deal noch vor dem Ende des Sommer-Transferfensters möglich sei. Ein Angebot soll bereits eingegangen sein.

Mustafi war vor einem Jahr für 40 Millionen Euro von Valencia nach London gewechselt und hat dort eine wechselhafte Saison erlebt.

Inter hatte schon in der Vergangenheit mehrfach an Mustafi gebaggert, die Forderungen der Gunners waren aber nicht zu erfüllen. Nun könnte eine Leihe die Lösung darstellen. Ob Inter Mailand, das in dieser Saison nicht europäisch spielt, für Mustafi jedoch eine attraktive Möglichkeit darstellt, ist zweifelhaft.