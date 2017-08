Mit Kylian Mbappe hat Paris Saint-Germain am Deadline Day seine Offensive noch mal verstärkt.

Trotz der neuen Konkurrenz sieht Nationalspieler Julian Draxler seine Zukunft weiterhin bei PSG. Nach SPORT1-Informationen ist ein Last-Minute-Abschied ausgeschlossen.

Neben Mbappe hatte PSG in diesem Sommer auch Superstar Neymar für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona an die Seine gelotst.

Trotz der großen Konkurrenz glaubt Bundestrainer Joachim Löw, dass Draxler weiter in Paris bestehen wird.

Video Draxler nicht zum FC Bayern

"Julian fühlt sich wohl in Paris, er spielt dort in einer Spitzenmannschaft und hat sich persönlich weiterentwickelt. Dort gibt es jetzt die Situation, dass zwei ganz große Transfers getätigt wurden. Neymar spielt auf seiner Position, es ist dadurch nicht einfach geworden. Er kann aber auch woanders spielen, er ist da flexibel. Was der Trainer plant, da bin ich überfragt. Er hat das Selbstvertrauen, sich da durchzusetzen. Wie das in einem halben Jahr aussieht, muss man dann sehen", sagte Löw am Donnerstagnachmittag.

Zuvor hatten englische Medien Draxler mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht.