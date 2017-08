Seit Tagen schwirrt das Gerücht herum, dass Torwart Lukas Hradecky vor einem Engagement bei Benfica Lissabon stehen soll. Doch Eintracht Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic bleibt gelassen.

"Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Was in den portugiesischen Medien steht, nehmen wir unaufgeregt zur Kenntnis", wird Bobic von der dpa zitiert.

Zuvor hatte die portugiesische Zeitung Record berichtet, dass sich Benfica und Hradecky über einen Deal einig seien. Hradeckys Vater soll sich in Lissabon mit Benfica-Präsident Luis Filipe Vieira über Vertragsdetails verständigt haben.

Eine Ablösesumme in Höhe von gut fünf Millionen Euro steht im Raum.