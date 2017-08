Der Transfer von Angreifer Pierre-Michel Lasogga (25) vom Hamburger SV zum englischen Zweitligisten Leeds United wird zur Hängepartie. Nach Informationen von Sky hat Leeds versäumt, ein Dokument vorzulegen.

Deswegen müsse Lasogga am Donnerstag noch einmal nach Leeds reisen, um letzte erforderliche Formalitäten bis zum Abschluss der Transferfrist um 18.00 Uhr zu klären.

Bereits am Dienstag hatte der HSV das Ausleihgeschäft für eine Saison als perfekt gemeldet, den entsprechenden Twitter-Eintrag später aber wieder gelöscht - er wurde versehentlich zu früh gepostet.

Lasogga spielt seit Sommer 2013 für den HSV und besitzt an der Elbe noch einen Vertrag bis 2019. In den Planungen von Trainer Markus Gisdol spielt der bullige Stürmer aber keine Rolle mehr. "Wir wünschen Pierre alles Gute für die neue Herausforderung in England und drücken die Daumen im Aufstiegsrennen mit Leeds", hatte HSV-Sportchef Jens Todt schon gesagt.