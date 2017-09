Der Wechsel von Arda Turan zurück zu Galatasaray Istanbul ist endgültig geplatzt.

Nachdem sich der türkische Klub mit dem FC Barcelona am Freitag bereits auf ein zweijähriges Leihgeschäft geeingt hatte, legte der Bankdrücker der Katalanen sein Veto ein.

Laut der spanischen Sportzeitung Marca lehnte Turan eine Rückkehr ab, weil sich einige Fans gegen seine Verpflichtung ausgesprochen hatten.

Er wolle an keinen Ort, an dem er nicht geschätzt werde, heißt es in dem Bericht.

Barca-Coach Ernesto Valverde bestätigte den Verbleib des 30-Jährigen: "Er ist weiterhin ein Spieler von uns."

Allerdings müsse Turan "hart arbeiten", um wieder eine Rolle unter ihm zu spielen. "Es hängt von ihm ab, wie viel Minuten er in dieser Saison bekommt."

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2020.