Nachdem der Deal mit Alexis Sanchez am Deadline Day geplatzt ist, nehmen die Citizens im Winter offenbar einen neuen Anlauf. Laut Sky will Pep Guardiola den Arsenal-Star in der kommenden Transferperiode im Januar nach Manchester holen.

Der Wechsel war daran gescheitert, dass der FC Arsenal Thomas Lemar nicht aus Monaco loseisen konnte. Die Gunners hatten bereits Citys Ablösesumme von umgerechnet 65 Millionen Euro akzeptiert, ehe die Monegassen einen Strich durch die Rechnung machten.

Davor hatte der 28-Jährige die ersten drei Pflichtspiele der Gunners mit einer Bauchmuskelzerrung ausgesetzt. Wieder genesen kam er bei der 0:4-Klatsche gegen Liverpool zu einem einstündigen Einsatz.