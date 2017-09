Robert Lewandowski hat Gerüchte über seinen vorzeitigen Abschied vom FC Bayern München befeuert.

"Sie wissen selbst, wie schnelllebig Fußball ist. Es gibt Spieler, die auf so eine Frage antworten: 'Ich will hier meine Laufbahn beenden.' Und dann kommt der Klub und sagt: 'Danke, aber wir brauchen dich nicht mehr.' Aber für mich gilt: Ich habe Vertrag bis 2021 und wir fühlen uns sehr wohl in München", sagte der polnische Torjäger der Zeitschrift 11Freunde und ließ damit seine Zukunft letztlich weiter offen.

Zuletzt war vor allem aus Spanien kolportiert worden, dass der 29-Jährige kommenden Sommer mit einem Wechsel zu Rekordchampion Real Madrid liebäugelt. "Ich lebe seit zehn Jahren mit der Situation, dass es ständig Spekulationen um mich gibt. Wechselgerüchte. Teams, die Interesse an mir anmelden. Anfangs, das gebe ich zu, habe ich mich schwerer damit getan, diese Faktoren vollständig wegzudrücken. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Ich habe gelernt, dass ich daran sowieso nichts ändern kann", sagte Lewandowski zu diesem Thema. Mit sechs Saisontreffern nach fünf Spieltagen hat er bislang bewiesen, dass ihn diese Spekulationen nicht belasten.

Auch die Diskussion über die ausufernden Transfersummen lässt Lewandowski relativ kalt: "Mich interessieren keine Zahlen oder was mit anderen Spielern passiert. Natürlich bin ich überrascht, wie rasant sich die Transfersummen erhöhen, aber letztlich muss ich auf meine Karriere schauen und abwägen, was ich erreichen kann. Um es kurz zu machen: Es interessiert mich einfach nicht, wer das Geld hat, woher es kommt und wohin es geht."