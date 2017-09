Schalke 04 droht im kommenden Sommer auch der Verlust von U21-Europameister Max Meyer.

"Stand jetzt auf jeden Fall", antwortete der 21 Jahre alte Offensivspieler laut der Funke Mediengruppe auf die Frage, ob er im nächsten Jahr ablösefrei den Traditionsklub verlassen werde: "Alles andere wäre jetzt eine Lüge."

Meyer weiter: "Das habe ich auch vor der U21-EM gesagt, dass ich das Vertragsangebot nicht annehme. So sind wir jetzt erst einmal verblieben. Stand jetzt gibt es keine Gespräche. Also Stand jetzt werde ich nächstes Jahr ablösefrei wechseln." Von beiden Seiten gebe es derzeit keine Gesprächsbereitschaft.

In dieser Woche war Ex-Kapitän Benedikt Höwedes (29), Schalkes einziger Weltmeister, nach 16 Jahren Vereinszugehörigkeit zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin gewechselt. Meyer will sich allerdings in der laufenden Saison nochmals richtig für die Königsblauen reinhängen.

"Ich versuche trotzdem, alles zu geben bis zum letzten Tag", sagte er. In den ersten beiden Saisonspielen war Meyer jeweils zu Joker-Einsätzen unter Neu-Trainer Domenico Tedesco gekommen.