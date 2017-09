Die Rückkehr des spanischen Nationalspielers Diego Costa zu Atletico Madrid ist perfekt.

Nachdem sich die Rojiblancos am vergangenen Donnerstag mit dem englischen Meister FC Chelsea über die Ablösemodalitäten verständigt hatten, bestand der 28 Jahre alte Angreifer am Dienstag den obligatorischen Medizincheck. Zu den Vertragsmodalitäten machten beide Klubs keine Angabe.

"Ich bin sehr glücklich, nach Hause zurückzukehren", sagte Costa, der laut Medienberichten 55 Millionen Euro Ablöse kosten soll: "Ich habe große Lust, endlich loszulegen." Der gebürtige Brasilianer, der bereits zwischen 2010 und 2014 für Atlético spielte, soll am Mittwoch ins Training beim Champions-League-Teilnehmer einsteigen. Er ist allerdings erst ab Januar 2018 spielberechtigt, wenn das nächste Transferfenster öffnet.

Mit 20 Toren war Costa in der vergangenen Saison maßgeblich am Titelgewinn der Londoner beteiligt. Im Sommer überwarf er sich jedoch mit Teammanager Antonio Conte und spielte seitdem in dessen Planungen keine Rolle mehr.