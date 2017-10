Harry Kane ist der Wunschspieler von Real Madrid. Der Stürmer von Tottenham Hotspur wäre den "Königlichen" nach englischen Berichten 200 Millionen Euro wert.

Toni Kroos, deutscher Nationalspieler in Diensten von Real, hält große Stücke auf den möglichen Neuzugang aus England. "Er ist natürlich ein hervorragender Stürmer. Wer in der Premier League so auftritt, muss ein Guter sein", sagte Kroos am Rande der Weltfußballer-Wahl in London.

Kane, der bei den Spurs noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, führt derzeit mit acht Treffern die Torschützenliste in der Premier League an.