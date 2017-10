Der Flirt zwischen Real Madrid und Harry Kane wird offenbar immer heißer: Laut Mirror soll der spanische Meister ein 150 Millionen-Pfund-Angebot (etwa 169 Millionen Euro) für Tottenhams Star-Stürmer Harry Kane schnüren.

Reals Trainer Zinedine Zidane lobte den Angreifer erst vor Kurzem und bezeichnete ihn als kompletten Spieler: "Er ist ein sehr wichtiger Spieler, ein Schlüssel-Spieler für Tottenham, gut in allem".

Der Transfer soll im kommenden Sommer über die Bühne gehen. Bei den Spurs hat Kane noch einen laufenden Vertrag bis 2022.

Allerdings hat auch Manchester United um Trainer Jose Mourinho Medienberichten zufolge großes Interesse an dem englischen Nationalspieler.

In acht Liga-Partien in dieser Saison kam Kane bislang auf sechs Tore. In der Champions League sind es in zwei Spielen fünf Buden, zwei davon gegen den BVB. In der vergangenen Spielzeit kam er in der Liga auf 29 Treffer und sieben Torvorlagen.