Bundestorwarttrainer Andreas Köpke legt Kevin Trapp mit Blick auf die WM 2018 einen Vereinswechsel im Winter nahe. "Die Entscheidung über einen Wechsel muss der Spieler selbst treffen. Wenn er aber gar nicht mehr spielen würde, wäre es schwer, ihn im Sinne des Leistungsprinzips zu nominieren", sagte Köpke im kicker-Interview.

Trapp ist bei Paris Saint-Germain nur noch die Nummer zwei hinter Alphonse Areola. "Es ist klar, dass es auf Dauer problematisch ist, wenn er nicht spielt", sagte Köpke, "denn die Rückrunde gibt den Ausschlag, wer mit zur WM kommt."

Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen sind für die Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gesetzt. "Ter Stegen hat sich im Moment als Nummer zwei etabliert", sagte Köpke. Der Kampf um Platz drei zwischen Bernd Leno und Trapp sei offen, so Köpke: "Da steht es im Moment fifty-fifty." In Lauerstellung liegen zudem Kölns Timo Horn, Hoffenheims Oliver Baumann und der Schalker Ralf Fährmann.