Nicht nur die Profis des FC Bayern haben am vergangenen Dienstag Celtic Glasgow in der Champions League besiegt, sondern auch die A-Junioren waren in der UEFA Youth League mit 2:1 bei Glasgow erfolgreich.

Besonders im Mittelpunkt stand dabei U18-Nationaltorhüter Ron-Thorben Hoffmann, der in seinen neun Einsätzen in der Youth League und in der U19 des FC Bayern bereits viermal ohne Gegentor blieb.

Das Bayern-Talent hat dabei die Aufmerksamkeit von vier ausländischen Topklubs geweckt: Scouts von Juventus Turin, AS Rom, Sporting Lissabon und Feyenoord Rotterdam beobachteten den 18-Jährigen laut tuttomercatoweb.com am Dienstag.

Wird der gebürtige Rostocker also bald im Ausland spielen? Beim FCB hat er zumindest noch keinen Profivertrag unterschrieben und könnte den Rekordmeister im kommenden Sommer ablösefrei verlassen.