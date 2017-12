Bundestrainer Joachim Löw hat Sandro Wagner nicht von einem Wechsel von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern abgeraten.

Der Nationalstürmer werde zwar in München wegen der großen Konkurrenz durch den gesetzten Angreifer Robert Lewandowski kein Stammspieler mehr sein, sagte Löw bei B5 aktuell.

Dennoch werde er "wahrscheinlich genug Möglichkeiten bekommen", sich zu beweisen, so der Bundestrainer weiter.

In einem Gespräch hatte Löw dem 30-Jährigen allerdings geraten, sich vor dem Wechsel bei den Verantwortlichen der Bayern zu erkundigen, "wie sie mit ihm planen".

Wagner muss auch in der Rückrunde auf Einsätze kommen, um seine Berufung in den DFB-Kader für die WM 2018 in Russland nicht zu gefährden.