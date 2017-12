Hakan Calhanoglu wurde erst im Sommer aus Leverkusen verpflichtet. Nun steht der türkische Nationalspieler beim AC Mailand offenbar schon wieder auf dem Abstellgleis in Mailand.

Wie der Corriere dello Sport berichtet, wird bei den Rossoneri über einen Verkauf des Mittelfeldspielers diskutiert.

Nach Informationen des Blattes ist bei Milan der Meinung, dass Calhanoglu die Erwartungen nicht erfüllt habe. In der Serie A kam der 23-Jährige in zwölf Spielen zum Einsatz, in denen er ein Tor und eine Torvorlage verbuchte.

Trotz der nicht erfüllten Erwartungen will Milan Calhanoglu offenbar mit Gewinn weiterverkaufen. Für 22 Millionen war er gekommen, für 24 soll er verkauft werden. Interessenten gebe es auch schon. Aus der Türkei sind angeblich Galatasaray und Fenerbahce heiß auf den Landsmann.