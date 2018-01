Jürgen Klopp muss in Zukunft beim FC Liverpool offenbar ohne Emre Can auskommen.

Wie Sky Italia berichtet, hat sich Juventus Turin mit dem Mittelfeldspieler geeinigt. Allerdings geht es nicht um einen Transfer im Winter, sondern im Sommer. Cans Vertrag läuft aus, der deutsche Nationalspieler ist dann ablösefrei.

Am Donnerstag habe es positive Gespräche zwischen den Klub-Verantwortlichen und Cans Berater gegeben, in Folge dessen sich Can demnach für einen Wechsel zu Juve entschieden habe.

In den letzten Monaten hat es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel Cans gegeben. Nun sind offenbar nur noch letzte Details zu klären.

Juves Vize-Präsident Pavel Nedved hatte das Interesse der alten Dame am Allroundspieler bei Sky zuletzt bestätigt. "Emre Can ist ein sehr guter Spieler, physisch stark und hat die deutsche Fußballer-Mentalität", wurde Nedved zitiert.

Laut Sky Sport News aus England glaubt Liverpool aber weiter daran, Can vom Bleiben überzeugen zu können.