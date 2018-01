Der VfL Wolfsburg hat nach dem Abgang von Mario Gomez einen neuen Offensivspieler an der Angel.

Wie die Basler Zeitung auf ihrer Internetseite schrieb, steht Renato Steffen vom FC Basel unmittelbar vor einem Wechsel zu den Niedersachsen. Demnach fehlte der 26-Jährige am Dienstag im Basler Training, um den Transfer fix zu machen.

Neue Position für Origi

Bereits im vergangenen Sommer waren die Wölfe an dem Schweizer Nationalspieler interessiert, der sich mit zwölf Assists und fünf Toren in 30 Ligapartien in der vergangenen Saison in den Fokus gespielt hatte. Aktuell steht er bei drei Toren und drei Vorlagen in 17 Ligaspielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2020.

Der Mittelfeldspieler könnte der passende Ersatz für Divock Origi auf der Außenbahn sein, da die Liverpool-Leihe nach dem Abgang von Stürmer Mario Gomez zum VfB Stuttgart ab sofort wohl auf der zentralen Stürmerposition zu finden sein wird.