Der Transfer von Arsenals Stürmer Alexis Sanchez zu Manchester United könnte in Kürze über die Bühne gehen. Wie The Telegraph am Mittwochmittag meldete, hat sich der chilenische Nationalspieler mit den Red Devils auf einen Vertrag über viereinhalb Jahre geeinigt.

Der Deal hängt demnach nur noch davon ab, ob Henrikh Mkhitaryan im Gegenzug zum FC Arsenal wechselt oder nicht. Die Ablösesumme für Sanchez soll sich auf etwa 67 Millionen Euro plus etwaige Bonuszahlungen belaufen.

Der Telegraph schreibt darüber hinaus, dass Sanchez pro Jahr umgerechnet 15,8 Millionen Euro verdienen soll.