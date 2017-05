Jonas Klinke, Jahrgang 1995, studiert an der Hochschule Darmstadt Onlinejournalismus. Seinen Einstieg in den Journalismus fand er beim lokalen Radionsender Antenne Bergstraße. 2016 arbeitete er für ein halbes Jahr bei t-online in der Sportredaktion. Seit Mai 2017 absolviert er ein Praktikum in der Online-Redaktion von SPORT1.

Folgen Sie Jonas Klinke auf Twitter: @KlinkeJonas