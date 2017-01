Nadine Anna Münch, 1992 geboren in der Fuggerstadt, absolvierte ihr Studium zur Übersetzerin und Dolmetscherin an der Fachakademie in München, ebenso wie ihre sportjournalistische Ausbildung bei mmc sport. Neben ihrer Reportertätigkeit für UEFA.com gehört sie seit September 2016 zum SPORT1-Redaktionsteam und kümmert sich vor allem um die Bereiche Fußball, Tennis, US-Sport und News sowie Social Media.

