Natalie Raida, Jahrgang 1992, verschlug es zum Studieren vom Norden in den Süden. Nach drei Jahren in Erfurt blieb sie in München hängen und machte dort ihren Master "Journalismus" an der LMU und Deutschen Journalistenschule. Nebenbei sammelte sie Praxiserfahrungen beim kicker, SID und bei 11Freunde. Seit Januar 2016 ist sie nun freie Mitarbeiterin in der Online-Redaktion von SPORT1.

